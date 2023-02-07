Официальным гостем фестиваля «Дух огня» в Югре станет Индия

Фото: паблик фестиваля «Дух огня» в соцсети

Международный фестиваль кинематографических дебютов «Дух огня» презентуют в Индии. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале правительства Югры.

В этом году Индия стала официальным гостем фестиваля в Ханты-Мансийске. За время существования фестиваля представители индийской культуры уже становились его участниками - проводили различные мастер-классы, концерты.

Делегация ХМАО в Русском Доме в Нью-Дели представит презентационный ролик фестиваля, выставку имиджевых плакатов, проведет показы фильмов президентов «Духа огня» - Сергея Соловьева и Эмира Кустурицы, а также победителей прошлых лет. Посетители смогут посмотреть картины из специальной внеконкурсной программы «Твое кино».

Напомним, в этом году международный фестиваль кинематографических дебютов «Дух огня» пройдет в Ханты-Мансийске с 3 по 6 марта.