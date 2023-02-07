Югра
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Югра
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Югра
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество7 февраля 2023 9:43

Официальным гостем фестиваля «Дух огня» в Югре станет Индия

Делегация ХМАО в Русском Доме в Нью-Дели представит презентационный ролик фестиваля
Виктория Терина
Фото: паблик фестиваля «Дух огня» в соцсети

Фото: паблик фестиваля «Дух огня» в соцсети

Международный фестиваль кинематографических дебютов «Дух огня» презентуют в Индии. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале правительства Югры.

В этом году Индия стала официальным гостем фестиваля в Ханты-Мансийске. За время существования фестиваля представители индийской культуры уже становились его участниками - проводили различные мастер-классы, концерты.

Делегация ХМАО в Русском Доме в Нью-Дели представит презентационный ролик фестиваля, выставку имиджевых плакатов, проведет показы фильмов президентов «Духа огня» - Сергея Соловьева и Эмира Кустурицы, а также победителей прошлых лет. Посетители смогут посмотреть картины из специальной внеконкурсной программы «Твое кино».

Напомним, в этом году международный фестиваль кинематографических дебютов «Дух огня» пройдет в Ханты-Мансийске с 3 по 6 марта.