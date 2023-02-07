Медики Сургутской станции скорой помощи успешно приняли роды на дому

Фото: Департамент здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

Медики Сургутской городской клинической станции скорой помощи успешно приняли роды на дому. В результате этих вызовов родились две девочки.

Первый случай произошел в конце января. У женщины начались первые роды и было указано, что схватки частые, а также отошли околоплодные воды. Медики выяснили, что в больницу женщину было везти поздно и нужно принимать роды на дому. На свет появилась здоровая девочка. Ребенка с мамой доставили в окружной центр охраны материнства и детства, где мама с малышкой прошли полное медицинское обследование и находились под наблюдением врачей.

Второй случай произошел в начале февраля. В этом случае также у роженицы отошли воды и медики приняли решение принять роды на дому. Благодаря умелым действиям бригады скорой помощи родилась доношенная девочка. Ребенка с мамой также доставили в центр охраны материнства и детства.