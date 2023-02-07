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НовостиПроисшествия7 февраля 2023 8:55

Житель Урая получил срок за нападение на полицейских

Он отсидит в колонии строго режима
Виктория Терина
Житель Урая получил срок за нападение на полицейских

Житель Урая получил срок за нападение на полицейских

Фото: Юлия Кучеренко

В Урае вынесен приговор мужчине, который напал на по полицейского. Речь идет о 41-летним жителем города, который в июле 2022 года попытался вмешаться в работу полицейских, составлявших протокол на жительницу Урая.

Пьяный мужчина решил помешать полицейским и начал проявлять агрессию и ударил ногой по бедру одному из них, а другого ударил в грудь. После этого мужчину задержали. Прошедший суд, с учетом непогашенной судимости приговорил урайца к 2 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Югре пьяный мужчина напал на полицейского и укусил его за палец.