В Югре на 7 февраля 2023 года выявлено 129 новых случаев COVID-19 Фото: Юлия Кучеренко

В Югре за сутки подтверждено 129 новых случаев COVID-19 в 13 муниципалитетах. Всего зарегистрировано 257 237 случаев коронавируса.

Так, за день коронавирус выявлен: в Сургуте – 55; Нижневартовске – 7; Ханты-Мансийске – 26; Нефтеюганске – 1; Нягани – 1; Сургутском районе – 6; Урае – 17; Мегионе – 2; Когалыме – 1; Югорске – 3; Кондинском районе – 2; Пыть-Яхе – 3; Ханты-Мансийском районе - 5.

На момент выявления у 128 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 1 человека подтверждена пневмония. Контакт установлен в 129 случаях. За сутки на COVID обследованы 326 человек, всего прошли обследование 3 663 859.

За весь период от COVID умерли 2 606 человек. За сутки выписались по выздоровлению 175 человек, за весь период пандемии вылечились 252 795 югорчан.