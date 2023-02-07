Жильцов обрушенного дома в Нижневартовске освободили от уплаты взносов на капитальный ремонт

Фото: администрация Нижневартовска

Правительство Югры приняло решение освободить от уплаты взносов на капитальный ремонт жителей дома по улице Мира, 6-А в Нижневартовске, который пострадал в результате обрушения в декабре прошлого года.

Губернатор Югры Наталья Комарова поручила тщательно проверить счета собственников пострадавшего от ЧП дома и, если они уже внесли платежи за капремонт, то вернуть им деньги.

- На основании сведений, поступивших от администрации Нижневартовска, из окружной программы капитального ремонта исключён многоквартирный дом 6А по улице Мира, признанный в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу в результате чрезвычайной ситуации. Отмечу также, что общее количество домов, включенных в окружную программу капитального ремонта, составляет 6 168, - отметила Наталья Комарова.

Напомним, дом уже признан аварийным и сейчас идет подготовка к его сносу.