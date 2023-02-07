В Нижневартовске уже судимый за угон автомобиля молодой человек вновь решился на преступление Фото: Татьяна Коркина

В Нижневартовске, а именно в районе дома 29 по улице Дружбы Народов, угнан автомобиль «Hyundai». С заявлением об угоне в правоохранительные органы обратился владелец авто.

Подозреваемого удалось задержать, им оказался безработный, 20-летний юноша, который уже был судим за кражу и угон транспорта. Как выяснилось, накануне инцидента собственник авто и угонщик вместе выпивали, а во время распития спиртных напитков злоумышленник выяснил, где находятся ключи и свободно угнал машину.

- Уважаемые автовладельцы! Чтобы Ваш автомобиль не оказался в списке разыскиваемых, Госавтоинспекция Югры обращает внимание хозяев транспортных средств на сохранность своего имущества. Оставлять ключи без присмотра, даже на короткое время, весьма опрометчивый поступок. Берегите свои автомобили, не провоцируйте злоумышленников на преступные посягательства - поясняют в УГИБДД России по ХМАО-Югре.