Фото: Администрация города Нефтеюганска

Жители Нефтеюганска собрали больше полутоны гуманитарной помощи для военнослужащих из батальонов «Югра» и «Иртыш». Волонтёры вместе с югорчанами планируют доставить праздничные посылки к 23 февраля.

Сейчас в ХМАО продолжаются акции «Солдату Югры» и «Посылка из дома». Благодаря неравнодушным горожанам еще в первые дни акций удалось собрать 200 кг гумпомощи. На сегодняшний день помощь солдатам оказывают управляющая компания «Комфорт, уют и безопасность», старожилы, молодёжное движение «ПроЭтно» и налоговая инспекция.

Кроме того, инициативная группа от Совета ветеранов собрала двести подарков для земляков, в частности: постельное бельё, иконы, сладости, предметы личной гигиены, горелки, носки и подшлемники. А учащиеся кадетской школы № 4 передали 10 коробок с продуктами и средствами личной гигиены, а также рисунки от учеников начальных классов.