Житель Югры за месяц подарил мошенникам почти 6 млн рублей Фото: Юлия Кучеренко

Житель Сургуте месяц общался с мошенниками и перевел им почти 6 миллионов рублей. 56-летний пострадавший от мошенников сургутянин обратился в полицию.

Мужчина рассказал, что за две недели до Нового года ему позвонили полицейские из Москвы и сообщили, что его взломали и сейчас якобы проводится проверка для выявления недобросовестных сотрудников банка. Для проведения операции и оказания помощи псевдополицейские перенаправили мужчину к сотрудникам Центрального банка и настойчиво рекомендовали следовать их инструкциям.

На следующий день северянин сделал 7 переводов мошенникам, спустя 2 дня получил кредит в сумме 2,1 млн рублей, а затем используя мобильное приложение и банкомат в течение трех часов различными суммами сделал переводы на различные счета. В канун нового года он перевел мошенникам еще 70 тысяч рублей.

23 января мужчине снова позвонили аферисты и убедили его продать квартиру. Не задумываясь, он в этот же день оформил продажу и несколькими транзакциями перевел 3,3 млн рублей на указанные реквизиты. Спустя неделю назойливые мошенники уговорили сургутянина продать автомобиль. Строго следуя инструкциям, после продажи машины, мужчина в очередной раз перечислил все деньги преступникам.

Спустя 2 дня северянин осознал, что его обманули аферисты, но к тому моменту он успел подарить мошенникам около 6 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело.