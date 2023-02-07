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НовостиОбщество7 февраля 2023 1:06

Погода в Югре 7 февраля 2023 года: ночью похолодает до -30 градусов

Днем воздух прогреется до -13 градусов
Виктория Терина
Погода в Югре 7 февраля 2023 года: ночью похолодает до -30 градусов

Погода в Югре 7 февраля 2023 года: ночью похолодает до -30 градусов

Фото: Юлия Кучеренко

В Югре 7 февраля 2023 года будет облачно с прояснениями, местами небольшой снег. В отдельных районах изморозь. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -18, -23 °С, при прояснениях около -25, -30 °С, днем воздух прогреется до -13, -18 °С.

В Ханты-Мансийске будет облачно с прояснениями, небольшой снег, изморозь. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью понизится до -20, -22 °С, днем -15, -17 °С.

Подробный прогноз можно посмотреть в инфографике МЧС.

Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре