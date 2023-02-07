Погода в Югре 7 февраля 2023 года: ночью похолодает до -30 градусов Фото: Юлия Кучеренко

В Югре 7 февраля 2023 года будет облачно с прояснениями, местами небольшой снег. В отдельных районах изморозь. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -18, -23 °С, при прояснениях около -25, -30 °С, днем воздух прогреется до -13, -18 °С.

В Ханты-Мансийске будет облачно с прояснениями, небольшой снег, изморозь. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью понизится до -20, -22 °С, днем -15, -17 °С.

Подробный прогноз можно посмотреть в инфографике МЧС.