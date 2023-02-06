Покупка снегоуборочной машины обернулась для югорчанина потерей денег и нервов

Фото: Юлия Кучеренко

В Октябрьском районе местный житель лишился 56 тысяч рублей при покупке снегоуборочной машины.

В начале января он нашёл подходящий товар в интернет-магазине, позвонил оператору магазина, уточнил детали поставки и оплаты. Для покупки он перевел 100% оплату. Как только он зарегистрировался и оставил заявку, на его электронную почту пришло сообщение с номером карты, куда следовало внести оплату 56 тысяч рублей. После внесения указанной суммы ему сообщили, что 9 января товар будет направлен транспортной компанией и прибудет 19 января. Но в транспортную компании ему сообщили, что заказа с таким номером не существует и такого номера заказа не может быть. После того, как он не смог связаться с продавцом, мужчина понял, что стал жертвой мошенников и обратился в полицию

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет - сообщили ОМВД России по Октябрьскому району.