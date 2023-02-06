В Ханты-Мансийске пройдет конкурс профессионального мастерства среди оленеводов

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В Ханты-Мансийске в восьмой раз пройдет конкурс профессионального мастерства среди оленеводов округа на Кубок губернатора Югры. Спортивные состязания пройдут на площадке конноспортивного клуба «Мустанг».

Представители оленеводческих районов Югры встретятся 4 марта. Они ответят на вопросы по основам анатомии, физиологии, зоогигиены северных оленей, о методах их содержания и разведения, основным болезням, смогут поделиться передающимися из поколения в поколение знаниями. Самая зрелищная часть конкурса пройдёт 5 марта. Оленеводы покажут свое мастерство в спортивном многоборье: метании тынзяна (аркана) на хорей, гонках на оленьих упряжках, гонках на лыжах за оленем, гонках на охотничьих лыжах («подволоках») с установкой капкана. Для женщин пройдут дополнительные конкурсы по укладке и перевозке дров на нарте, снаряжению и разборке оленьей упряжи.

Кроме основных этапов конкурса гости и болельщики спортивного праздника посетят культурно-развлекательную программу. Купить сувениры ручной работы, национальную обувь и одежду, местные дикоросы, рыбные и мясные деликатесы, продукцию оленеводческих хозяйств. А также посмотреть выступления творческих коллективов города, покататься на оленьих упряжках, посетить мастер-классы и многое другое.

Церемония открытия конкурса состоится 5 марта в 10:00.