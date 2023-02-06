В Югре мужчину придавило деревом: его вытащили и передали медикам

КУ «Центроспас-Югория»

На прошлой неделе в Югре мужчину придавило деревом – на выручку пришли спасатели Центроспаса, которые и рассказали эту историю, произошедшую в Кондинском районе.

- Спасатели зонального поисково-спасательного отряда учреждения «Центроспас-Югория» 2 января выезжали в лесной массив деревни Ушья по сообщению: при валке леса человека придавило деревом, требуется эвакуация пострадавшего - рассказали в группе учреждения в соцсети "Вконтакте".

Спасателям удалось вытащить мужчину и донести на жестких носилках до центральной дороги, а там им занялись сотрудники скорой медицинской помощи.

Напомним, мы писали ранее о том, что в Югре наказали мужчину, который угнал спецтехнику, попал в ДТП и насмерть придавил ковшом пешехода.