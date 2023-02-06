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НовостиОбщество6 февраля 2023 13:08

В Югре мужчину придавило деревом: его вытащили и передали медикам

На помощь мужчине пришли сотрудники Центроспаса
Виктория Терина
КУ «Центроспас-Югория»

КУ «Центроспас-Югория»

На прошлой неделе в Югре мужчину придавило деревом – на выручку пришли спасатели Центроспаса, которые и рассказали эту историю, произошедшую в Кондинском районе.

- Спасатели зонального поисково-спасательного отряда учреждения «Центроспас-Югория» 2 января выезжали в лесной массив деревни Ушья по сообщению: при валке леса человека придавило деревом, требуется эвакуация пострадавшего - рассказали в группе учреждения в соцсети "Вконтакте".

Спасателям удалось вытащить мужчину и донести на жестких носилках до центральной дороги, а там им занялись сотрудники скорой медицинской помощи.

Напомним, мы писали ранее о том, что в Югре наказали мужчину, который угнал спецтехнику, попал в ДТП и насмерть придавил ковшом пешехода.