В Югре водителя автобуса зажало в кабине в момент аварии с грузовиком

Фото: Казенное учреждение «Центроспас-Югория»

Водителя автобуса зажало в кабине в аварии с грузовиком. Это произошло на 43 км автодороги «Нягань-Талинка». В спасении пострадавших в аварии участвовали сотрудники «Центроспас-Югория».

Автобус «Hyndai Universe» столкнулся с АПР-60/80 на базе шасси «Краз». В результате происшествия водителя автобуса заблокировало деформированным кузовом. При помощи специального оборудования спасатели вызволили пострадавшего и передали медикам.

Спасатели призывают водителей соблюдать правила дорожного движения, не садится за руль уставшими или в плохом самочувствии.

Напомним, ранее мы писали о том, что на трассе Сургут - Нижневартовск вновь смертельная авария: погибли пожилой мужчина и подросток.