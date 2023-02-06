В Сургуте нетрезвый водитель протаранил пять автомобилей

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

За неделю в округе задержано 156 водителей с признаками опьянения, в том числе 21 водитель не первый раз сел за руль пьяным. В Сургуте 33-летний нетрезвый водитель «Kia» попал в ДТП. Он превысил скорость, не учел состояние проезжей части дороги и допустил наезд на стоящие в ожидании разрешающего сигнала светофора автомобили: «Land Rover», «Honda», «Nissan», «Toyota» и «Lexus». Происшествие обошлось без пострадавших.

Виновник аварии был пьян, это подтвердила процедура медицинского освидетельствования, показав наличие 1,23 мг паров этанола на литр выдыхаемого воздуха.

ГИБДД напоминает водителям, что за управление транспортом в состоянии опьянения предусмотрена административная и уголовная ответственность. Это связано с тем, что пьяный водитель за рулем теряет способность контролировать свои поступки и правильно оценивать дорожную и окружающую ситуацию.