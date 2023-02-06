В Сургуте годовалый ребенок потерял слух из-за неправильного лечения Фото: Татьяна Коркина

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин контролирует ситуацию, связанную с оказанием некачественной медицинской помощи ребенку в Сургуте ХМАО - Югре

Речь идет о годовалом мальчике, который потерял слух из-за неправильного лечения. Как выяснилось, педиатры не смогли вовремя установить развившуюся у ребенка инфекцию и поставить верный диагноз, из-за чего больше 20 дней малыша лечили лекарствами, которые ему не подходили и вызвали тяжелые последствия.

В СУ СК России по ХМАО-Югре по данному факту проводится процессуальная проверка. Её результаты поручил представить глава СКР. Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.