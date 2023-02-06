В Югре спустя 15 лет осудят мужчину, который украл 25 миллионов рублей из банка Фото: Татьяна Коркина

В Югре спустя почти 15 лет обвиняемый в краже 25 миллионов рублей из банка предстанет перед судом.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по ХМАО - Югре, в июле 2008 года экономист одного из банков создал ложное платежное поручение на 25 млн рублей, а потом обманом получил эту сумму в операционной кассе. Украв деньги мужчина скрылся. После этого мужчину объявили в федеральный розыск. Работа по раскрытию преступления не прекращалась все эти годы.

В апреле 2022 года мужчину удалось задержать в Тюмени по подозрению в хранении наркотиков. А в момент расседлывания выяснилось, что он является подозреваемым уголовного дела о мошенничестве, совершенном летом 2008 года в Ханты-Мансийске.

- Обвиняемый тщательно продумал свою криминальную схему. Похитив деньги в пятницу, он дождался окончания рабочего дня и в этот же день уехал из города. Мужчина полагал, что пропажу заметят только в понедельник. Коллегам рассказал о якобы предстоящей сделке с недвижимостью, в результате которой он получит 25 миллионов рублей - сообщили в полиции.

Уголовное дело передано в суд.