В Югре зарегистрировано 150 новых случаев коронавируса Фото: Юлия Кучеренко

В Югре зарегистрировано 257 108 случаев коронавируса. По данным на 6 февраля в регионе зарегистрировано 150 новых случаев коронавируса.

Случаи коронавируса за сутки выявлены в 15 муниципалитетах ХМАО, а именно: в Сургуте – 87, Нижневартовске - 3, Нефтеюганске – 7, Нягани – 1, Сургутском районе – 4, Урае – 8, Советском районе – 10, Нефтеюганском районе - 1, Мегионе – 3, Когалыме – 4, Югорске – 2, Кондинском районе – 10, Октябрьском районе – 1, Нижневартовском районе – 2, Пыть-Яхе – 7.

На момент выявления у 146 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 4 человек обнаружена пневмония. Контакт установлен в 150 случаях. За сутки на COVID обследованы 882 человека, всего прошли обследования 3 663 580.

За весь период от COVID умерли 2 606 человек. За сутки выписались по выздоровлению 128 человек, за весь период пандемии вылечились 252 620 югорчан.