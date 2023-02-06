Югра
ВидеоФотоСпецоперацияКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Югра
ВидеоФотоСпецоперацияКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Югра
+5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЗдоровье6 февраля 2023 6:27

Девятилетней девочке из Сургута понадобилась срочная гинекологическая операция

Благодаря опыту врачей девочке сохранили репродуктивную функцию
Виктория Терина
Фото: Департамент здравоохранения ХМАО-Югры

Фото: Департамент здравоохранения ХМАО-Югры

Срочная помощь понадобилась 9-летней девочке из Советского – ей предстояла экстренная операция, которую должны были провести хирурги-гинекологи Сургутской городской клинической больницы.

- У девочки была диагностирована дермоидная киста и перекрут яичника на 180 градусов. За счет перекрута сформировался отек, стаз и ишемия, что дало сильный болевой симптом, – рассказала заведующая гинекологическим отделением, врач акушер-гинеколог высшей категории Гульнара Духина.

Сразу после успешно прошедшей операции девочку перевели в палату. Благодаря оперативности, слаженным действиям всей команды врачей и их опыту в будущем девочка сможет иметь детей. После операции она чувствует себя хорошо.