За прошедшую неделю в Югре потушили 33 пожара

Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

За прошедшую неделю с 30 января по 5 февраля в Югре пожарные потушили 33 пожара. Спасено имущества граждан и материальных ценностей на сумму более 31 миллиона рублей.

Чаще всего горели жилые дома, дачи, бани, гаражи и 8 автомобилей. Основной причиной пожаров стали нарушения правил использования электрооборудования. Чаще всего неисправность электрических розеток и неправильное использование бытовых отопительных электронагревательных приборов становится причиной зимних пожаров. Еще к возгоранию часто приводит неисправность бытовой техники.

ГУ МЧС России по ХМАО призывает жителей и гостей Югры соблюдать правила пожарной безопасности.