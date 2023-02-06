Работница оператора мобильной связи пойдет под суд за распространение данных о разговорах Фото: Татьяна Коркина

Жительница Нефтеюганска, работающая в офисе продаж одного из операторов мобильной связи, обвиняется в нарушении тайны переписки, телефонных переговоров и собирании сведений, составляющих коммерческую тайну.

Как рассказали в СУ СК РФ по ХМАО-Югре, летом 2021 года женщина используя служебное положение и доступ к информации, составляющей коммерческую тайну, незаконно получила данные о телефонных соединениях 40 абонентов. Женщина использовала это для своей выгоды, в том числе передавая ее людям за деньги.

Женщина признала вину и раскаялась, но это не освобождает её от ответственности. Уголовное дело передано в суд.

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