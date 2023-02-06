В Югре неопытный водитель спровоцировал аварию, в которой пострадали 3 человека

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

За выходные в Югре зарегистрировано 5 ДТП, в которых 10 человек получили травмы.

Одна из аварий произошла на улице Нефтеюганское шоссе в Сургуте. Там из-за неопытного водителя произошло столкновение трех транспортных средств "Opel", "ВАЗ" и "Hyundai". По информации Госавтоинспекции Югры, 18-летний юноша на автомобиле марки "Opel", при перестроении не справился с управлением, авто вынесло на полосу встречного движения, где произошло столкновение со встречными автомобилями "Лада" и "Hyundai". В результате аварии водитель Лады, 40-летний мужчина и две его пассажирки, 18 и 20-летние девушки, получили травмы.

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

Кроме того, сотрудниками ГИБДД задержано 46 водителей с признаками опьянения. За выезд на полосу встречного движения привлечено 66 водителей и 152 - за нарушение правил перевозки детей.