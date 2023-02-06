В Югре 6 февраля 2023 года немного похолодает Фото: Юлия Кучеренко

В Югре 6 февраля 2023 года будет переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, а днем местами небольшой снег, изморозь. Ветер будет переменных направлений, слабый. Температура воздуха ночью -20, -25 °С, при натекании облачности -12, -17 °С, днем прогреется до -10, -15 °С, местами будет холоднее - около -20 °С.

В Ханты-Мансийске, также как и по всей территории округа, будет переменная облачность. Без осадков, изморозь. Ветер переменных направлений, слабый. Температура воздуха ночью -20, -22 °С, днем столбик термометра поднимется до -12, -14 °С.

Подробный прогноз можно посмотреть в инфографике МЧС.