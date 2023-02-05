В Югре за сутки коронавирус подхватили ещё 237 человек в 18 городах и поселках Фото: Татьяна Коркина

Число заболевших коронавирусом в Югре на 5 февраля 2023 года увеличилось ещё на 237 человек в 18 муниципальных образованиях региона, включая 62 детей. Таким образом, общее число заразившихся ковидом с начала пандемии составило 256 958 человек. То есть количество подтвержденных случаев заболевания составляет 15 337,82 случая на 100 тысяч населения.

В Сургуте зарегистрировано 127 заболевших, в Пыть-Яхе – 26 случаев, в Нефтеюганске – 15 случаев, в Ханты-Мансийске – 13 случаев, в Кондинском районе – 11 случаев, в Урае – 10. Также в числе заболевших жители Лангепаса, Сургутского района, Нижневартовска, Мегиона, Покачей, Нефтеюганского, Октябрьского, Нижневартовского районов, Радужного и Когалыма.

Как сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора, заболел коронавирусом 51 рабочий, 38 служащих, 18 медицинских работников, 33 пенсионера.