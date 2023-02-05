Бастрыкин проверит, почему администрация школы Нефтеюганска обвиняет учителя в травле школьника-инвалида

Бастрыкин поручил проверить, почему администрация школы Нефтеюганска обвиняет учителя в травле школьника-инвалида Фото: Татьяна Коркина

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил провести процессуальную проверку после обращения преподавателя одной и школ в Нефтеюганске. Женщина объяснила, что администрация школы «ее преследует» и безосновательно обвиняет в травле ребенка-инвалида, сообщили в Информационном центре СК России.

По этому факту в СУ СК России по ХМАО-Югре проводили процессуальную проверку, по итогам которой следователи решили отказать в возбуждении уголовного дела. По словам женщины, ее хотели дискредитировать потому, что она неоднократно обращалась в городскую администрацию с жалобами на проблемы в школе. В том числе, о «мертвых душах» в педагогическом коллективе и непрозрачном распоряжении фондом оплаты труда.

Теперь руководителю СУ СК России по ХМАО-Югре предстоит проверить доводы женщины, провести проверку, по итогам которой он должен будет представить доклад Бастрыкину.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Югра» сообщала о том, что глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах расследования уголовного дела по факту смерти 79-летней пенсионерки из Нефтеюганска.