Народный артист РФ Олег Газманов выступит в Сургуте 21 февраля в честь Дня защитника Отечества

Фото: https://vk.com/offgroupgazmanov

Народный артист России Олег Газманов выступит с концертом в честь Дня защитника Отечества 21 февраля 2023 года в Ледовом дворце. Как отметили в городской администрации, певец и музыкант представит зрителям сольную программу «Вперед, Россия!», с которой Олег сейчас колесит по всей стране.

Выступление Олега Газманова в Сургуте посетят делегации всех муниципалитетов Югры, ветераны боевых действий, участники спецоперации на Украине, члены семей мобилизованных, волонтеры, общественники, полицейские, национальные организации Сургута, активисты и молодежные лидеры.

На концерт приглашают всех, для кого День защитника Отечества – это близкий сердцу праздник.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Югра», гоняет на электроскейте под песню «Танцуй, пока молодой».