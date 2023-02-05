В Когалыме задержали 32-летнего мужчину с синтетическими наркотиками

Фото: УМВД по ХМАО-Югре

Три года колонии, либо три года ограничения свободы грозит ранее судимому 32-летнему мужчины, который подозревается в незаконном хранении наркотиков. Как сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре, ночью мужчину остановили сотрудники ППС, которые находились на маршруте патрулирования на ул. Дачной.

Увидев полицейских, подозреваемый попытался выбросить сверток с порошком, но этого у него не получилось. Экспертиза показала, что изъятое – синтетический наркотик массой 0,636 грамма. По словам задержанного, наркотики он купил в Интернете для личного потребления.

Сейчас молодой человек находится под подпиской о невыезде.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Югра», в том же Когалыме 31 января задержали мужчину с наркотиками.