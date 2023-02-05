Житель Урая может сесть в тюрьму за найденный в лесу гладкоствольный «огнестрел»

Фото: УМВД по ХМАО-Югре

Уголовное дело против 38-летнего жителя Урая, который подозревается в незаконном хранении огнестрельного оружия, окончено и направлено в суд. Преступление характеризуется как преступление средней тяжести, мужчине может грозить от 3 до 5 лет лишения свободы.

Во время осмотра места ЧП следователи забрали предмет, очень похожий на огнестрельное оружие. Экспертиза показала, что предмет - гладкоствольное огнестрельное оружие, обрезом одноствольного охотничьего ружья 16 калибра. По словам обвиняемого, оружие он нашел в лесу. Мужчине не является владельцем оружия, у него нет лицензии на покупку, хранение и ношение оружия.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Тюмень», полицейские изъяли охотничий карабин у жителя Кондинского района. Владелец десять лет хранил его у себя незаконно.