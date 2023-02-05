В Югре 5 февраля 2023 будет прохладно и туманно Фото: Татьяна Коркина

В Югре сегодня, 5 февраля, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. В отдельных районах изморозь, туман. Ветер юго-западный 1-6 м/с. Температура воздуха ночью -18…-23 С, при натекании облачности -10…-15 С, днем -10…-15 С.

Погода в Югре 5 февраля 2023. Фото: ГУ МЧС по Югре

В Ханты-Мансийске переменная облачность, преимущественно без осадков, изморозь. Ветер юго-западный 1-6 м/с. Температура воздуха ночью -19…-21 С, днем -13…-15 С.