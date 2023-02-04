Коронавирусом в Югре заболел еще 251 человек Фото: Юлия Кучеренко

В Югре зарегистрирован 256 721 случай коронавируса. За сутки выявлен 251 новый случай COVID-19 в 18 муниципалитетах, а именно: в Сургуте – 140, Нижневартовске – 13, Ханты-Мансийске – 22, Нефтеюганске – 2, Нягани – 4, Сургутском районе – 7, Урае – 12, Советском районе – 5, Мегионе – 13, Когалыме – 3, Югорске – 3, Кондинском районе – 7, Радужном – 2, Октябрьском районе – 1, Нижневартовском районе – 2, Пыть-Яхе – 10, Березовском районе – 4, Белоярском районе – 1.

На момент выявления у 234 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 15 подтверждена пневмония, у 2 – бессимптомно. Контакт установлен в 251 случае. За сутки на COVID обследованы 1753 человека, всего прошли обследование 3 663 688. За весь период от COVID умерли 2 606 человек.

Есть и хорошие новости: за сутки выписались по выздоровлению 114 человек, за весь период пандемии вылечились 252 400 югорчан.