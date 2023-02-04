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НовостиПроисшествия4 февраля 2023 5:28

Пенсионер из Нижневартовского района дважды стал жертвой мошенников

Он выполнял все действия, которые просили мошенники
Виктория Терина
Пенсионер из Нижневартовского района дважды стал жертвой мошенников

Пенсионер из Нижневартовского района дважды стал жертвой мошенников

Фото: Татьяна Коркина

Пенсионер из Нижневартовского района дважды стал жертвой мошенников. По своей наивности 71-летний мужчина потерял 120 тысяч рублей.

В 2020 году северянин уже обращался в полицию с заявлением о мошенничестве, на тот момент он был обманут брокерской псевдокомпанией, а в конце декабря 2022 года он снова купился на мошенническую схему, когда увидел рекламу «Вернем деньги от брокеров».

Оставив заявку на сайте, на который он перешел по ссылке, спустя некоторое время с ним связался мужчина, который представился менеджером юридической компании. Чтобы вернуть деньги аферист посоветовал пожилому человеку открыть счет в банке Венгрии, для чего необходимо было внести определенную сумму. На протяжении пяти дней с ним связывались мошенники и под разными предлогами просили перевести еще денег, но при этом называли разные счета для перевода.

Возбуждено уголовное дело.