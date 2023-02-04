Пенсионер из Нижневартовского района дважды стал жертвой мошенников Фото: Татьяна Коркина

Пенсионер из Нижневартовского района дважды стал жертвой мошенников. По своей наивности 71-летний мужчина потерял 120 тысяч рублей.

В 2020 году северянин уже обращался в полицию с заявлением о мошенничестве, на тот момент он был обманут брокерской псевдокомпанией, а в конце декабря 2022 года он снова купился на мошенническую схему, когда увидел рекламу «Вернем деньги от брокеров».

Оставив заявку на сайте, на который он перешел по ссылке, спустя некоторое время с ним связался мужчина, который представился менеджером юридической компании. Чтобы вернуть деньги аферист посоветовал пожилому человеку открыть счет в банке Венгрии, для чего необходимо было внести определенную сумму. На протяжении пяти дней с ним связывались мошенники и под разными предлогами просили перевести еще денег, но при этом называли разные счета для перевода.

Возбуждено уголовное дело.