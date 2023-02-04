В Югре 4 февраля 2023 года местами потеплеет до -4 градусов Фото: Юлия Кучеренко

В Югре 4 февраля 2023 года ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, днем по северо-западу небольшой снег. В отдельных районах изморозь, ночью и утром туман. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -11, -16 °С, при прояснениях -17, -22 °С, днем -10, -15 °С, местами по западной половине потеплеет до -4, -9 °С.

В Ханты-Мансийске переменная облачность, преимущественно без осадков, изморозь. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Ночью столбик термометра опустится до -18, -20 °С, днем -11, -13 °С.

Подробный прогноз можно посмотреть в инфографике МЧС.