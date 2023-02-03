Жители дачного кооператива Сургута с 6 по 10 февраля останутся почти без света

Фото: Сургутские городские электрические сети

Жители дачного кооператива Сургута останутся почти без света на пять дней. Об этом сообщили в пресс-службе СГЭС.

- С 6 февраля 2023 года по 10 февраля 2023 года отключать электроэнергию в СТ 13 «Май» Сургута. Отключение связано с проведением плановых работ на КТПН-791. Отключение будет произведено с 8:30 до 16:30, а включение с 12:00 до 13:00 - говорится в информации организации.

На сегодня реконструкцию сетей в кооперативе провели на 95%. Специалисты компании построили новые воздушные линии, вынесли опоры с участков, провели самонесущий изолированный провод (СИП) и смонтировали новую трансформаторную подстанцию 400кВА.

Администрация компании СГЭС принесла жителям свои извинения за временные неудобства.