В Сургуте задержали сотрудницу трудовой инспекции по подозрению в получении взяток

Фото: Татьяна Коркина

В Сургуте задержали сотрудницу Государственной инспекции труда в ХМАО-Югре. Она подозревается в получении взятки с вымогательством, сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

Подозреваемая, выявляя в работе коммерческих организаций нарушений трудового законодательства, влекущие штрафы, требовала от представителей фирм взятки, обещая минимизировать суммы этих штрафов.

С 2019 по 2021 год подозреваемая получила 170 тысяч рублей. Следователи считают, что эти случаи взяточничества являются не единственными - подозреваемая действовала систематически с 2017 года.

Подозреваемая задержана. Расследование продолжается.