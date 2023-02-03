Фото: официальный канал Департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса Югры

В Югре заменят 160 километров коммунальных сетей. Об этом сообщает департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Югры.

По плану в 2023-2024 годах в Югре запланированы работы по замене 161,8 км изношенных сетей водоснабжения, теплоснабжения и водоотведения. На это планируется направить 3 млрд рублей. Эти изменения требующих ремонта или полной реконструкции сетей улучшит качество услуг в 19 муниципалитетах Югры.

- Обновление коммунальных сетей – сегодня самое востребованное направление развития ЖКХ, которое находится на особом контроле Правительства. Поэтому в региональных программах модернизации систем коммунальной инфраструктуры акцент сделан на обновлении линейных объектов – рассказал зампред Правительства Марат Хуснуллин.