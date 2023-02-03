Два продавца из Нижневартовска ответят за продажу алкоголя подросткам Фото: Татьяна Коркина

Два продавца из Нижневартовска ответят за продажу алкоголя несовершеннолетним. Полицейские выявили эти нарушения во время профилактических рейдов по торговым точкам города.

Первым случаем стала продажа пивного напитка 15-летней девушке, у которой продавец забыла спросить паспорт, за что была привлечена к административной ответственности. А более серьезное наказание ожидает 43-летнюю работницу магазина, которая раньше уже привлекалась за аналогичное нарушение и была осуждена мировым судом. Но, женщина вновь продала алкогольный напиток подростку. Сейчас против нее возбуждено уголовное дело по статье 151.1 УК РФ «Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции». До окончания расследования дела северянка не должна покидать место жительства.

Напомним, ранее мы писали о том, что продавец из Нижневартовска уже дважды продал алкоголь подросткам и теперь ответит за это по закону.