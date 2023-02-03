Почти во всех поселениях Сургутского района запланированы масленичные гуляния

Фото: администрация Сургутского района

В Сургутском районе пройдут масленичные гуляния. О том, что запланировано на время праздника рассказали в администрации Сургутского района.

Торжественные ярмарки по случаю масленицы запланированы почти во всех поселениях Сургутского района. Например, 25 февраля праздничные мероприятия пройдут на стадионе в Белом Яре, а 26 февраля празднества пройдут на событийных площадях в Лянторе, Барсово, Угуте, Федоровском, Солнечном, Ульт-Ягуне и Высоком Мысу.

Жители и гости района окунутся в неповторимую атмосферу веселого праздника. Администрация района приглашает всех жителей и гостей района присоединиться к народному гулянию и проститься с зимней стужей, совершив обряд сжигания чучела Масленицы. Посетить мероприятия могут все желающие абсолютно бесплатно.