Пассажиров поездов «Екатеринбург - Сургут» и «Сургут - Москва» будут кормить горячим питанием

Пассажир, не покидая своего места в вагоне, может полноценно позавтракать, пообедать или поужинать Фото: Юлия Кучеренко

Пассажиров поездов № 50/49 «Екатеринбург - Сургут» и № 59/60 «Сургут - Москва» будут кормить во время поездки. Такую услугу оказывает РЖД. В этих поездах появилось специальное оборудование для организации питания во время поездки.

- Пассажир, не покидая своего места в вагоне, может полноценно позавтракать, пообедать или поужинать. Чтобы сделать заказ, ему нужно обратиться к проводнику. Меню разнообразное: сырники, блинчики, супы, мясные и рыбные блюда, десерты, специальные блюда для маленьких путешественников и многое другое - рассказали в пресс-службе компании.

Известно, что услуга тестируется в рамках новой концепции питания, которой предусмотрено, что еда готовится профессиональными поварами на фабриках-кухнях, упаковывается в специальные контейнеры и поставляется в поезд, где блюда только разогревают.

Компания планирует, что в течении года услугу предоставления питания получится распространить на ряд других поездов, в составах которых не курсируют вагоны-рестораны и вагоны-бистро.