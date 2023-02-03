Югра
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Югра
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Югра
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество3 февраля 2023 10:55

Прокуратура Югры проверит «Нижневартовскстройдеталь» на нарушения прав работников

Предприятия является основным застройщиком Нижневартовска
Виктория Терина
Прокуратура Югры проверит «Нижневартовскстройдеталь» на нарушения прав работников

Прокуратура Югры проверит «Нижневартовскстройдеталь» на нарушения прав работников

Фото: Татьяна Коркина

Прокуратура Югры проверит «Нижневартовскстройдеталь», где не так давно сменился руководитель. Ведомство заинтересовалось нарушением прав работников предприятия, которое является основным застройщиком Нижневартовска.

- По поручению прокуратуры округа прокуратурой Нижневартовска организована проверка по опубликованным в СМИ сведениям о нарушении трудовых прав работников «Нижневартовскстройдеталь». В рамках проводимой проверки будут установлены причины допускаемых нарушений, принят комплекс мер по их устранению и выплате долгов, а также привлечению виновных лиц к установленной законом ответственности, - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Югры.

Прокуратура округа контролирует ход проверки.

Напомним, мы писали ранее о том, что "пинок" прокуратуры Лангепаса помог устранить нарушения промышленной безопасности. Организация использовала водогрейные котлы с нарушением лицензионных требований.