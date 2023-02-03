Прокуратура Югры проверит «Нижневартовскстройдеталь» на нарушения прав работников Фото: Татьяна Коркина

Прокуратура Югры проверит «Нижневартовскстройдеталь», где не так давно сменился руководитель. Ведомство заинтересовалось нарушением прав работников предприятия, которое является основным застройщиком Нижневартовска.

- По поручению прокуратуры округа прокуратурой Нижневартовска организована проверка по опубликованным в СМИ сведениям о нарушении трудовых прав работников «Нижневартовскстройдеталь». В рамках проводимой проверки будут установлены причины допускаемых нарушений, принят комплекс мер по их устранению и выплате долгов, а также привлечению виновных лиц к установленной законом ответственности, - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Югры.

Прокуратура округа контролирует ход проверки.

Напомним, мы писали ранее о том, что "пинок" прокуратуры Лангепаса помог устранить нарушения промышленной безопасности. Организация использовала водогрейные котлы с нарушением лицензионных требований.