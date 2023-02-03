Полицейские Сургута забрали у пьющей матери избитого трехлетнего сына Фото: Татьяна Коркина

В Сургуте неравнодушная женщина помогла забрать у пьющей матери избитого трехлетнего сына и доставить малыша в больницу. Подробности этой истории сообщили в полиции.

В полицию Сургута обратилась женщина. Она рассказала, что в гостях у ее соседа находится женщина с маленьким ребенком, у которого ссадины на лице и опухоль возле глаза. Одновременно о случившемся обеспокоенная соседка сообщила в скорую помощь. Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних выяснили, что мать месяц пила в квартире своего знакомого, а когда и при каких обстоятельствах 3-летний сын получил травмы, она рассказать не смогла. При этом обращаться за медицинской помощью мать не посчитала нужным.

Мальчика отвезли в больницу на обследование и медики решили экстренно госпитализировать малыша. Оказалось, что ребенку нужна срочная операция. Его успешно прооперировали в отделении челюстно-лицевой хирурги и оставили под наблюдением медиков. По словам врачей, любое промедление могло привести к тяжким последствиям.

- В отношении 39-летней сургутянки возбуждено уголовное дело за неисполнение обязанностей по воспитанию сына - сообщили в пресс-службе УМВД России по ХМАО-Югре.

Сейчас жизни и здоровью мальчика ничего не угрожает, он находится под присмотром сотрудников сургутского Центра помощи семье и детям «Зазеркалье».

А в полиции решили наградить сургутянку, которая проявила заботу о малыше и не прошла мимо этой вопиющей ситуации. Ей вручили Благодарственное письмо и поблагодарили за своевременный сигнал и неравнодушное отношение к жизни чужого ребенка.