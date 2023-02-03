В Югре подтверждено 242 новых случая COVID-19 Фото: Татьяна Коркина

В Югре зарегистрировано 256 470 случаев коронавируса, в том числе за сутки подтверждено 242 новых случая COVID-19 в 15 муниципалитетах.

Больше всего случаев COVID-19 за день выявлено в Сургуте – 161. Кроме того, случаи заболевания подтверждены: в Нижневартовске – 1; Ханты-Мансийске – 11; Нефтеюганске – 4; Нягани – 6; Сургутском районе – 5; Урае – 21; Советском районе – 7; Когалыме – 8; Югорске – 4; Кондинском районе – 5; Нижневартовском районе – 1; Ханты-Мансийском районе – 2; Покачах – 3; Белоярском районе – 3.

На момент выявления у 238 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 3 – пневмония, у 1 –бессимптомное течение болезни. Контакт установлен в 242 случаях. За сутки на COVID обследованы 2 106 человек, всего прошли обследование 3 659 333.

За весь период от COVID умерли 2 606 человек. За сутки выписались по выздоровлению 115 человек, за весь период пандемии вылечились 252 286 югорчан.