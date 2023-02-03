Аэропорт Нижневартовска будет принимать на дозаправку пассажирские самолеты из Якутска

Фото: официальный телеграм-канал администрации Нижневартовска

Нижневартовск поможет пассажирам из Якутии пережить модернизацию. Об этом сообщает администрация Нижневартовска.

Аэропорт Нижневартовска этим летом будет принимать на дозаправку пассажирские самолеты, вылетающие из Якутска и направляющиеся в Москву, Сочи, Санкт-Петербург. Решение принято из-за модернизации взлетно-посадочной полосы в столице Республики Саха. Она продлится с 10 мая по 28 октября 2023 года.

- Для топливной дозаправки воздушного судна полеты будут выполняться с непродолжительной 40-50 минутной технической посадкой в аэропорту Нижневартовска без высадки пассажиров из самолета, - говорится в сообщении авиакомпании «Якутия».

Специалисты обещают, что это не повлияет на отправку и прием самолетов, выполняющих рейсы из Нижневартовска в другие города страны.