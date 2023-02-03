В Югре бесплатно чипируют собак Фото: Юлия Кучеренко

Собак в Югре бесплатно прочипируют. Об этом сообщили в официальной группе правительства ХМАО. Акцию запустил Ветеринарный центр округа, она продлится до 1 августа.

Идентификация животного даст хозяину целый ряд преимуществ, например, с питомцем получится путешествовать и участвовать в выставках. А если собака потеряется, то возможностей его найти окажется намного больше, так как информацию о нем внесут в систему «Домашние животные».

- С 1 февраля по 1 августа проводится бесплатное чипирование собак для всех категорий граждан - владельцев собак. Цель мероприятия - реализация Концепции обращения с животными на территории автономного округа по снижению количества животных без владельцев - сообщает БУ «Ветеринарный центр».

Напомним, ранее мы писали о том, что Следственный комитет Югры проверяет информацию о нападении собак на женщину и школьника.