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НовостиПолитика3 февраля 2023 6:03

Директором департамента общественных, внешних связей и молодежной политики Югры стал Яков Самохвалов

Ранее Самохвалов руководил фондом «Центр гражданских и социальных инициатив Югры»
Виктория Терина
Фото: личная страница Якова Самохвалова в соцсети

Фото: личная страница Якова Самохвалова в соцсети

Яков Самохвалов назначен директором департамента общественных, внешних связей и молодежной политики. Об этом стало известно из сообщения в телеграм-канале правительства региона.

До назначения Яков Самохвалов занимал должность руководителя фонда «Центр гражданских и социальных инициатив Югры», а к обязанностям руководителя департамента общественных, внешних связей и молодежной политики округа он преступит c 3 февраля 2023 года.

Напомним, ранее окружной департамент общественных, внешних связей и молодежной политики ХМАО возглавляла Елена Шумакова, но с 30 января 2023 года ее назначили на должность заместителя губернатора Югры. Теперь Елена Шумакова курирует вопросы культуры, спорта, науки и образования.

А исполняющим обязанности генерального директора фонда «Центр гражданских и социальных инициатив Югры» назначен Виталий Андреев, который был заместителем Самохвалова.