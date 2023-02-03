В Сургуте автоледи на иномарки спровоцировала ДТП с пострадавшими

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

В Югре зарегистрировано 5 ДТП, в которых 6 человек получили травмы, в том числе 1 несовершеннолетний пешеход.

Так, в Сургуте автоледи спровоцировала ДТП с пострадавшими. Это случилось на регулируемом перекрёстке на пересечении улиц Нефтеюганское шоссе - Комплектовочная. По предварительным данным, 34-летняя женщина, управляя автомобилем "Volkswagen", при повороте налево не предоставила преимущество в движении транспортному средству и допустила столкновение с "Subaru", под управлением 27-летнего мужчины. В результате автоаварии автоледи и пассажирка Subaru, 24-летняя девушка, получили травмы.

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

Кроме того, сотрудниками ГИБДД задержали 13 водителей с признаками опьянения. За выезд на полосу встречного движения привлечено 69 водителей и 56 - за нарушение правил перевозки детей.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Югре иномарку на полном ходу отбросило на двух школьников, идущих по краю дороги.