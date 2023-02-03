В Березовском районе завершается возведение котельной

Фото: телеграм-канал Департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса Югры

Губернатор Югры Наталья Комарова посетила строящуюся котельную в Берёзовском районе. По информации департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса Югры, работы на объекте ведутся с опережением графика.

Строительство новой блочно-модульной котельной по нацпроекту «Жильё и городская среда» в пос. Игрим Берёзовского района началось год назад и сейчас основная часть работ выполнена. После установки оборудования начнется проведение пусконаладочных работ - примерно в марте, после тестирования.

Как отметили в департаменте, новая котельная мощностью 18 МВт позволит надежно обслуживать 119 жилых домов, 17 социальных объектов, в том числе районную больницу, детские сады и школу.

Напомним, мы писали ранее о том, что в Сургутском районе еще одну котельную перевели с нефтяного топлива на сжиженный газ.