В Югре 3 февраля 2023 года ожидается небольшое похолодание Фото: Юлия Кучеренко

В Югре сегодня, 3 февраля 2023 года, будет переменная облачность. В отдельных районах возможен небольшой снег. Ветер юго-западный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью -8, -13 °С, при прояснениях до -18 °С, днем -5, -10 °С, местами до -15 °С.

В Ханты-Мансийске также переменная облачность. Осадков не ожидается. Ветер юго-западный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью -11, -13 °С, днем -8, -10 °С.

Подробный прогноз можно посмотреть в инфографике МЧС.

Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

В этот день пытались предсказать погоду и урожай. На этот счет существовало множество примет. Чистое небо предвещало мороз и плохой урожай. О морозе говорила и ясная заря. А если месяц ночью светит сквозь облака - «доброе будет жито».