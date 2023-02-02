Весной 2023 года из Нижневартовска можно будет улететь в Узбекистан

Фото: Юлия Кучеренко

Из Нижневартовска можно будет улететь в Узбекистан. Рейсы будут доступны с 31 марта 2023 года.

Авиакомпания «Uzbekistan Airways» готовится к вводу нового рейса по маршруту Наманган-Нижневартовск-Наманган. Полеты между городами запланированы по пятницам. Как сообщили в пресс-службе авиакомпании, рейсы будут выполняться в рамках собственного бренда авиакомпании по низкобюджетным перевозкам – Uzbekistan Airways Express, что позволит вывести на рынок наиболее низкую стоимость авиабилета для пассажира.

На сегодняшний день из Нижневартовска нет прямых рейсов в города Узбекистана.

Напомним, ранее мы писали о том, что из Нижневартовска в Челябинск будут летать прямые рейсы.