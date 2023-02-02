7 тысяч новых потребителей энергетики подключили к электросетям в 2022 году

Фото: Евгений Жуланов, предоставлено из архива пресс-службы АО «Россети Тюмень»

«Россети Тюмень» подвели итоги работы по подключению к электрическим сетям новых клиентов в 2022 году. По сравнению с прошлым годом их количество выросло на 32% и составило 7 тысяч, а суммарная выданная мощность превысила 250 МВт.

Чаще всего услугой технологического присоединения в прошлом году пользовались жители Тюменской области, где сосредоточены энергообъекты низкого класса напряжения 0,4-10 кВ. Количество заявок от жителей региона в 2022 году увеличилось на 15% по сравнению с 2021 годом и на 100% превысило показатель доковидного 2019 года. Особенно заметен интерес жителей к объектам загородной недвижимости в Тюменском районе, расположенном в непосредственной близости от регионального центра. Около 75% заявок поступили в компанию с территории, занимающей 2,5% от общей площади Тюменской области.

Чтобы справиться с существенно увеличившемся объемом заявок на технологическое присоединение, компания изменила подход к организации работ. Для этого привлечены 18 дополнительных бригад, а затраты на проведение работ увеличены в 2 раза – до 850 млн рублей.

Свыше 90% новых клиентов в прошлом году составили бытовые потребители. Энергокомпания подключила к электрическим сетям более 6,5 тысячи домов, построек и других частных объектов. При этом около 600 договоров ТП, или около 9 % от общего объема, не были исполнены по вине заявителей. Причиной стало то, что практически каждый десятый заявитель нарушил условия договора и вовремя не подготовил объект для подключения электричества.

Заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг «Россети Тюмень» Елена Бакланова отметила, что ключевым вызовом развития энергоинфраструктуры в регионе является грамотное планирование земельных участков.

– Мы неоднократно отмечали отсутствие коридоров под инженерные сети при отведении земель, а также несвоевременную и неполную подачу заявок на ТП застройщиками в угоду мнимой экономии. В итоге страдают простые люди. Задачи перспективного строительства требуют синхронного развития инфраструктуры. Пора начать разрабатывать мастер-планы освоения территорий и привлекать к взаимодействию ресурсоснабжающие организации. В части электросетей такие компетенции у нас есть, – подчеркнула Елена Бакланова.