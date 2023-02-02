Югра
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Югра
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Югра
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество2 февраля 2023 13:29

В Сургутском районе школьники помогли труженице тыла убрать снег на участке

Подобную помощь школьники оказывают уже не впервые
Виктория Терина
Фото: телеграм-канале правительства Югры

Фото: телеграм-канале правительства Югры

Школьники в Сургутском районе помогли убрать снег на участке труженицы тыла Валентины Дрокиной.

Как сообщили в телеграм-канале окружного правительства, подростки из Белого Яра, вооружившись лопатами, помогли Валентине Дрокиной избавиться от последствий снегопада. Кстати, помощь школьники оказывают уже не впервые, такие акции проходят на протяжении пяти лет. Юные волонтеры в Сургутском районе приходят на помощь ветеранам, социальным учреждениям, причем даже в отдаленных поселках - Угуте, Локосово.

Система устроена так: люди или организации оставляют заявки в приложении «Добрый район», а волонтеры откликаются на запросы очень оперативно и приходят на мощью тем, кому она требуется.

Напомним, ранее мы писали о том, что волонтеры из Югры собрали больше 80 тонн гуманитарной помощи для семей военнослужащих.