В Сургутском районе школьники помогли труженице тыла убрать снег на участке

Фото: телеграм-канале правительства Югры

Школьники в Сургутском районе помогли убрать снег на участке труженицы тыла Валентины Дрокиной.

Как сообщили в телеграм-канале окружного правительства, подростки из Белого Яра, вооружившись лопатами, помогли Валентине Дрокиной избавиться от последствий снегопада. Кстати, помощь школьники оказывают уже не впервые, такие акции проходят на протяжении пяти лет. Юные волонтеры в Сургутском районе приходят на помощь ветеранам, социальным учреждениям, причем даже в отдаленных поселках - Угуте, Локосово.

Система устроена так: люди или организации оставляют заявки в приложении «Добрый район», а волонтеры откликаются на запросы очень оперативно и приходят на мощью тем, кому она требуется.

Напомним, ранее мы писали о том, что волонтеры из Югры собрали больше 80 тонн гуманитарной помощи для семей военнослужащих.