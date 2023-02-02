При выполнении боевого задания в ходе специальной военной операции погиб мегионец Яков Колбасеев

Фото: администрация Мегиона

При выполнении боевого задания в ходе специальной военной операции погиб мегионец Яков Владимирович Колбасеев. Сообщение об этом опубликовано на официальной странице администрации Мегиона в соцсети.

- Яков Колбасеев родился в 1977 году. Учился в средней школе № 3 города Мегиона. Прошел военную службу в Чеченской республике, ветеран боевых действий. Принял решение отправиться в зону проведения спецоперации. Причиной гибели стала кровопотеря от взрыва осколочно-фугасного снаряда - рассказали в мэрии.

Бойца похоронят в Мегионе. Прощание состоится 4 февраля в ритуальном зале, с 10:30 до 11:30, отпевание начнется в 12:00 в храме в честь Собора Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных, расположенном на территории городского кладбища.

- Вместе с родными и близкими скорбим о невосполнимой утрате. Вечная память - добавили в администрации города.